سلام بعد لقائه برّي: "ما سمعت هالشي أنا"

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زار ، نواف سلام، ظهر اليوم رئيس مجلس النواب، ، في .وتناول اللقاء البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيّما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية ، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.كما أطلع الرئيس سلام على نتائج زيارته الرسمية ولقائه مع الرئيس ماكرون، وما تخلّلها من تأكيد فرنسي على دعم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد العمل على التجديد لقوات اليونيفيل في إطار الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.وردًّا على سؤال لـmtv عن صحّة الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب تطالب بها والولايات المتحدة، قال سلام: "ما سمعت هالشي أنا".