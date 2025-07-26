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لبنان

النائب أسامة سعد يزور السفير أشرف دبور في زيارة وداعية

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:33
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قام الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، يرافقه عضو الأمانة العامة ناصيف عيسى، بزيارة وداعية إلى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور.
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وأشاد النائب سعد خلال الزيارة بالدور الكبير الذي قام به السفير دبور في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وحرصه على الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية وعلاقاتها بالجوار اللبناني، مثنياً على أدائه المتميز طوال فترة عمله في لبنان.
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