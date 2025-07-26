النائب أسامة سعد يزور السفير أشرف دبور في زيارة وداعية

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قام للتنظيم الشعبي ، النائب الدكتور ، يرافقه عضو ، بزيارة وداعية إلى السفير الفلسطيني في .وأشاد النائب سعد خلال الزيارة بالدور الكبير الذي قام به السفير في تعزيز العلاقات ، وحرصه على الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية وعلاقاتها بالجوار اللبناني، مثنياً على أدائه المتميز طوال فترة عمله في لبنان.