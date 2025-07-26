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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً أطلق النار على 4 أشخاص

Lebanon 24
26-07-2025 | 08:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت بكمين محكم ز.س، في محلة الضم والفرز، بعدما كان أطلق النار قبل يومين، على 4 أشخاص عند بوليفار طرابلس.
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وأحيل الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختصّ.
 
 
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