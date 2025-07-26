مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً أطلق النار على 4 أشخاص

أفادت مندوبة " "، أنّ مخابرات الجيش أوقفت بكمين محكم ز.س، في محلة الضم والفرز، بعدما كان أطلق النار قبل يومين، على 4 أشخاص عند بوليفار .

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وأحيل الموقوف إلى التحقيق بإشراف المختصّ.