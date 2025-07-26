بقرادونيان: روح زياد الرحباني ستبقى حية إلى ما لا نهاية

كتب لحزب الطاشناق النائب على منصة "أكس"، ناعيا الموسيقار الكبير : " لا يموتون، بل تبقى أرواحهم بيننا. ستبقى روحك والوطنية حيّة في شوارع ...إلى ما لا نهاية".

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