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لبنان

بقرادونيان: روح زياد الرحباني ستبقى حية إلى ما لا نهاية

Lebanon 24
26-07-2025 | 08:24
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كتب الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على منصة "أكس"، ناعيا  الموسيقار الكبير زياد الرحباني: "العمالقة لا يموتون، بل تبقى أرواحهم بيننا. ستبقى روحك المقاومة والوطنية حيّة في شوارع لبنان...إلى ما لا نهاية".
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