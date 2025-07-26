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لبنان

كلاس ناعيا الرحباني: العزاء للسيّدة فيروز

Lebanon 24
26-07-2025 | 08:48
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نعى الوزير السابق جورج كلاس الفنان زياد  الرحباني.
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وقال في بيان النعي: "زياد الرحباني وزفَة الموت. لن يكفي كلام، و لا يُوَفّى حقَّه رثاء. فعازفَ ألحان الحياة لا تليق به عَزْفَةُ الموت. زياد الأجيال، وزياد القضية، وزياد الفكرة المبتكرة و الصورة المعبرة، قطع وتره، أسدل الستارة على إبداعاته، إستأذن الأوركسترا وغاب. العبقري المبدع و الساخر من الدنيا، جَمَّلَ لنا و على حسابه بشاعات هذه الدنيا، و جعل من التفاصيل البسيطة ماسات جمالية حببتنا ببعض ظروف العيش، على مرارتها. كان هو المسرح، و هو الموسيقى، و هو النَصُ وهو المؤثرات، و هو العازف و المعزوفة، و هو الكلمة و اللحن غير المسبوق. عظيم إبن عظمين، عاصي و فيروز، و سليل الدوحة الرحبانية التي كتبت لبنان بالموسيقى وإستدعاء التاريخ ليكون  هو المسرح و ليلعب دور البطولة على خشبة الحاضر الدامع. العزاء للسيدة فيروز ملكة الدمع و الوجد و المجد، وللعائلة الكريمة ولبنان".
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