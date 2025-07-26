كلاس ناعيا الرحباني: العزاء للسيّدة فيروز

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نعى الوزير السابق الفنان زياد .وقال في بيان النعي: " وزفَة الموت. لن يكفي كلام، و لا يُوَفّى حقَّه رثاء. فعازفَ ألحان الحياة لا تليق به عَزْفَةُ الموت. زياد الأجيال، وزياد القضية، وزياد الفكرة المبتكرة و الصورة المعبرة، قطع وتره، أسدل الستارة على إبداعاته، إستأذن الأوركسترا وغاب. العبقري المبدع و الساخر من الدنيا، جَمَّلَ لنا و على حسابه بشاعات هذه الدنيا، و جعل من التفاصيل البسيطة ماسات جمالية حببتنا ببعض ظروف العيش، على مرارتها. كان هو المسرح، و هو الموسيقى، و هو النَصُ وهو المؤثرات، و هو العازف و المعزوفة، و هو الكلمة و اللحن غير المسبوق. عظيم إبن عظمين، و ، و سليل الرحبانية التي كتبت بالموسيقى وإستدعاء التاريخ ليكون هو المسرح و ليلعب دور البطولة على خشبة الحاضر الدامع. العزاء للسيدة فيروز ملكة الدمع و الوجد و المجد، وللعائلة الكريمة ولبنان".