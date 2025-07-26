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لبنان

تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة

Lebanon 24
26-07-2025 | 08:32
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كشفت مصادر مقربة من عائلة الفنان الراحل زياد الرحباني أن الأخير كان قد قلل كثيراً من علاقاته الاجتماعية في أيامه الأخيرة وكان يمضي وقته في المنزل بسبب شدة المرض.
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وأضافت المصادر للحدث أن زياد كان على علاقة جيدة جدا بوالدته فيروز وشقيقته ريما، وتوطدت علاقته بهما خلال الأشهر الماضية. 
 
وكان وزير الثقافة غسان سلامة قد قال عن رحيل زياد الرحباني: "كنا نخاف من هذا اليوم لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة". 
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