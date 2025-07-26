تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة

كشفت مصادر مقربة من عائلة الفنان الراحل أن الأخير كان قد قلل كثيراً من علاقاته الاجتماعية في أيامه الأخيرة وكان يمضي وقته بسبب شدة المرض.

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وأضافت المصادر للحدث أن زياد كان على علاقة جيدة جدا بوالدته وشقيقته ريما، وتوطدت علاقته بهما خلال الأشهر الماضية.

وكان قد قال عن رحيل زياد : "كنا نخاف من هذا اليوم لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة".