إشكال في مُخيّم البداوي

وقع إشكال بين و.ش وإ.ش، تطوّر إلى تضارب بالأيدي في مخيّم البداوي.

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وخلال الإشكال، أطلق إ.ش النار من مسدس حربيّ، وأصاب أحد عناصر الفلسطينيّ عن طريق الخطأ.