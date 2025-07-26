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لبنان

إشكال في مُخيّم البداوي

Lebanon 24
26-07-2025 | 09:08
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وقع إشكال بين الفلسطينيين و.ش وإ.ش، تطوّر إلى تضارب بالأيدي في مخيّم البداوي.
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وخلال الإشكال، أطلق إ.ش النار من مسدس حربيّ، وأصاب أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطينيّ عن طريق الخطأ.
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