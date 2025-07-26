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لبنان
رئيس بلدية صيدا زار وزير المال
Lebanon 24
26-07-2025
|
09:07
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زار رئيس إتحاد بلديات
صيدا
الزهراني
رئيس بلدية صيدا مصطفى
حجازي
، وزير المال
ياسين جابر
في مكتبه بالوزارة على رأس وفد من رؤساء البلديات في الإتحاد، بحضور
المدير العام
للوزارة
جورج
معلاوي.
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وضم وفد الإتحاد رؤساء بلديات:
حارة صيدا
مصطفى
الزين
،
الغازية
حسن غدار،
عين الدلب
داني
جبور
، طنبوريت
إيلي
خطار، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا زهرة الدرزي، ومستشارة حجازي وفاء
شعيب
.
ولفت حجازي إثر اللقاء إلى أنه "جرى الحديث مع الوزير ياسين عن المستحقات المالية لشركةNTCC ، والقوانين التي تتعلق بالتعاون بين القطاع العام والخاص".
كما تم التطرق الى وضع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في مدينة صيدا، وخطة التطوير التي تنفذها إدارة المعمل لتحسين الأداء وازالة جبل النفايات المستحدث.
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