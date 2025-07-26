رئيس بلدية صيدا زار وزير المال

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زار رئيس إتحاد بلديات رئيس بلدية صيدا مصطفى ، وزير المال في مكتبه بالوزارة على رأس وفد من رؤساء البلديات في الإتحاد، بحضور للوزارة معلاوي.وضم وفد الإتحاد رؤساء بلديات: مصطفى ، حسن غدار، داني ، طنبوريت خطار، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا زهرة الدرزي، ومستشارة حجازي وفاء .ولفت حجازي إثر اللقاء إلى أنه "جرى الحديث مع الوزير ياسين عن المستحقات المالية لشركةNTCC ، والقوانين التي تتعلق بالتعاون بين القطاع العام والخاص".كما تم التطرق الى وضع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في مدينة صيدا، وخطة التطوير التي تنفذها إدارة المعمل لتحسين الأداء وازالة جبل النفايات المستحدث.