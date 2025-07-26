بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا

صدر عن BMG - - البيان التالي:

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بتاريخ يوم السبت الواقع في 26 2025، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً فارق الحياة.



وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور، إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى .



إن إدارة المستشفى، باسم د. كمال بخعازي، والمديرة العامة السيدة ريما بخعازي، والمدير الطبّي د. ، تتقدّم بأحرّ التعازي من العائلة الصغيرة: والدته السيّدة وابنتها ريما وابنها هلي ومن العائلة الرحبانية الأوسع، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي خسر برحيله أحد أعظم رموزه الفنية والثقافية.



رحم الله ، وأسكنه فسيح جنانه.