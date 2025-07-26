30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شختورة: بلدية الدكوانة تعمل بموجب القوانين المرعية الإجراء
Lebanon 24
26-07-2025
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس بلدية
الدكوانة
المحامي
أنطوان شختورة
أن "الفيديوهات التي إنتشرت على عدد من الصفحات الخاصة ومواقع التواصل الإجتماعي والذي يدّعي من خلالها الناشر بأن عناصر بلدية الدكوانة قاموا بمضايقة أشخاص من الجنسية
السورية
أثناء عمل الدورية الروتيني في الإحصاء وجمع المعلومات في عدد من مباني البلدة المؤجرة لسوريين وأجانب، لا يمت للحقيقة بصلة أبداً، وهو مفبرك، لا بل يهدف الى الفتنة وتعكير أمن الدكوانة والمنطقة".
Advertisement
وقال: "إن بلدية الدكوانة تحذر كل من تخول له نفسه رمي الإتهامات والأخبار الغير دقيقة بأنها ستقاضيه أمام
القضاء
المختص، وخاصةً أن مثل هذه الأخبار التحريضية الفتنوية ذات الطابع الطائفي والعنصري تذهب بالأمور الى منحى خطير".
وأضاف أنّ "بلدية الدكوانة تعمل بموجب القوانين المرعية الإجراء إن كان في الشأن البلدي والإنمائي أو الأمني، أي الحراسة وغيرها من الأعمال ذات الصلة".
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني وعليها معاملة المدنيين بإنسانية وكرامة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني وعليها معاملة المدنيين بإنسانية وكرامة
26/07/2025 18:24:58
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نطالب بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة أميركا وإسرائيل
Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نطالب بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة أميركا وإسرائيل
26/07/2025 18:24:58
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!
Lebanon 24
بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!
26/07/2025 18:24:58
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الأميركية تدافع عن نشر قواتها في لوس أنجلوس: إجراء قانوني
Lebanon 24
الدفاع الأميركية تدافع عن نشر قواتها في لوس أنجلوس: إجراء قانوني
26/07/2025 18:24:58
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ"صاروخين".. غارة تستهدف دبعال في الجنوب
Lebanon 24
بـ"صاروخين".. غارة تستهدف دبعال في الجنوب
11:16 | 2025-07-26
26/07/2025 11:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه للشرب ملوّثة جرثوميًا تُباع للبنانيين.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مياه للشرب ملوّثة جرثوميًا تُباع للبنانيين.. إليكم التفاصيل
11:02 | 2025-07-26
26/07/2025 11:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج عبد الله: بين "ذاكرة المقاومة" وحسابات الدولة
Lebanon 24
جورج عبد الله: بين "ذاكرة المقاومة" وحسابات الدولة
11:01 | 2025-07-26
26/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روحانا: يبقى إيماننا ناقصا إن لم تقترن صلواتنا بمحبة الآخر والتسامح
Lebanon 24
روحانا: يبقى إيماننا ناقصا إن لم تقترن صلواتنا بمحبة الآخر والتسامح
10:57 | 2025-07-26
26/07/2025 10:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوض: اليوم نودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان
Lebanon 24
محفوض: اليوم نودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان
10:46 | 2025-07-26
26/07/2025 10:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
04:05 | 2025-07-26
26/07/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق
Lebanon 24
بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق
23:34 | 2025-07-25
25/07/2025 11:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:16 | 2025-07-26
بـ"صاروخين".. غارة تستهدف دبعال في الجنوب
11:02 | 2025-07-26
مياه للشرب ملوّثة جرثوميًا تُباع للبنانيين.. إليكم التفاصيل
11:01 | 2025-07-26
جورج عبد الله: بين "ذاكرة المقاومة" وحسابات الدولة
10:57 | 2025-07-26
روحانا: يبقى إيماننا ناقصا إن لم تقترن صلواتنا بمحبة الآخر والتسامح
10:46 | 2025-07-26
محفوض: اليوم نودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان
10:42 | 2025-07-26
في خلدة... لقاء جمع ارسلان بحسين خليل
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
26/07/2025 18:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24