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لبنان

توفي طفلان... بيان للدفاع المدني عن حريق طرابلس

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:03
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
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فجر يوم السبت الواقع في ٢٦ تموز ٢٠٢٥، وفي تمام الساعة ٥:٤٥ صباحًا، ورد اتصال إلى غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني من أحد المواطنين يُفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في محلة الرفاعية – طرابلس. وعلى الفور، تم إبلاغ المركز الإقليمي الذي وجّه العناصر إلى الموقع دون أي تلكؤ.

وفي الدقائق التالية، توالت الاتصالات الواردة من سكان المنطقة، وتبيّن من المعلومات الأولية أن النيران كانت قد بدأت بالاشتعال قبل إبلاغ غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. كما أفاد عدد من المواطنين بأنهم حاولوا التواصل عبر أرقام طوارئ غير الرقم ١٢٥ الخاص بالدفاع المدني، ما أدى إلى تأخير في إيصال البلاغ إلى الجهة المختصة.

وصلت أول سيارة إطفاء إلى الموقع من مركز أبي سمراء، الأقرب إلى مكان الحريق، بعد ٧ دقائق من توقيت ورود الاتصال، وتبعتها تعزيزات من مركز الميناء بعد مرور ١٥ دقيقة. وعند الساعة ٦:٠٥ صباحًا، وصلت الآليات والعناصر من مركز طرابلس العضوي. وقد واجه العناصر صعوبة في بلوغ المبنى المحترق بسبب ضيق الطرقات، ما استدعى مدّ أربعة خراطيم مياه عبر أسطح المباني المجاورة للوصول إلى الشقة المشتعلة.

وبعد السيطرة على النيران، تبيّن وجود جثتي طفلين توأم بعمر سنة وبضعة أشهر داخل المنزل، فيما تمكّن الأهل وطفلهما الثالث، البالغ من العمر ثلاث سنوات، من النجاة. وتشير المعلومات إلى أن الحريق اندلع أثناء نوم العائلة، ولم يُتح الوقت الكافي لإنقاذ الطفلين، إذ اشتعلت النيران بشكل سريع فور فتح باب الغرفة.

إن المديرية العامة للدفاع المدني، إذ تنعى ببالغ الحزن والأسى الطفلين الضحيتين، تتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلتهما المفجوعة، وتؤكّد أن فرقها تحركت على الفور فور تلقي البلاغ، وباشرت تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ رغم الصعوبات الميدانية.

كما تُذكّر المديرية العامة المواطنين الكرام بأن الرقم الرسمي الوحيد للتبليغ عن حالات الطوارئ هو الرقم ١٢٥ المجاني.
وتلفت أيضًا إلى إمكانية التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 70/192693 مع غرفة العمليات للإبلاغ عن أي طارئ.

وختامًا، تُفيد المديرية العامة بأنها كلّفت خبير حرائق من ضمن الخبراء التابعين لها للكشف على موقع الحريق، وتحديد أسبابه، وكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الحادثة الأليمة.
 
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