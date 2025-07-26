حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟

أفاد موقع " "، أنّ الحزن خيّم على منزل السيّدة بعد إعلان وفاة نجلها الفنان .

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وقالت مصادر مقرّبة إنّ "السيّدة فيروز تعرّضت لانهيار مؤقّت فور تلقّيها نبأ وفاة زياد، ما استدعى حضور فريق طبيّ إلى منزلها لمتابعة حالتها الصحيّة".