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لبنان

حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:22
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أفاد موقع "ارم نيوز"، أنّ الحزن خيّم على منزل السيّدة فيروز بعد إعلان وفاة نجلها الفنان زياد الرحباني.
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وقالت مصادر مقرّبة إنّ "السيّدة فيروز تعرّضت لانهيار مؤقّت فور تلقّيها نبأ وفاة زياد، ما استدعى حضور فريق طبيّ إلى منزلها لمتابعة حالتها الصحيّة". 
 
 
 
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