ميناسيان نعى زياد الرحباني: رحل صوتُ وطنٍ كان بحاجة إلى صرخته

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نعى بطريرك للأرمن البطريرك روفائيل الحادي والعشرون ، الفنان ، معتبرًا أن فقد برحيله "ضميرًا فنّيًا وإنسانيًا نادرًا، وصوتًا صدح بالحقيقة، والوجع، والرجاء".وجاء في بيان النعي: "برحيل زياد، لا نفقد فنانًا مبدعًا فحسب، بل نخسر ذاكرة حيّة، ومرآة صادقة عكست على واقع . كان رجل موقف، وصوت احتجاج، وضمير الناس البسطاء".اضاف: "زياد ألّف خلال مسيرته عددًا من التراتيل والأعمال الروحية التي لا تزال تتردّد في الكنائس وتُرتّل من قِبل المؤمنين حتى اليوم، لم تكن الملحّنة في الكنيسة مجرّد أعمال دينية، بل صدىً عميقًا لإيمانٍ صلب، وفنّ نقيّ، يحمل الكلمة إلى القلب واللحن إلى الروح" .وتوجّه بالتعزية إلى السيّدة ، وعائلة الراحل، وكل محبّيه، مؤكدًا أن " فنّ زياد لم يكن مجرّد موسيقى، بل فعل إيمان، وجسرًا بين الألم والرجاء. وليكن ذكره مؤبداً ".