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لبنان

الخازن: زياد الرحباني عبقري الكلمة

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:40
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نعى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الفنان الراحل زياد الرحباني في بيان جاء فيه: "زياد الرحباني، عبقري الكلمة والمسرح، المتمرّد الذي شكّل وعينا وألهمنا بجرأته وصدقه. مسرحياته رافقتنا عبر الزمن، ومضامينها لا تزال تصف واقعنا حتى اليوم، للأسف، وكأننا شعب يرفض أن يتقدّم. آن الأوان أن نستفيق ونتحرّر من ماضٍ دمّر وطننا، وأطفاله، وحياتنا جيلاً بعد جيل. وداعًا للفنان الكبير. ستبقى ذكراه حيّة من خلال فنه الذي لا يموت".
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