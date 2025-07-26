الخازن: زياد الرحباني عبقري الكلمة

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نعى عميد الوزير السابق الفنان الراحل في بيان جاء فيه: "زياد ، عبقري الكلمة والمسرح، المتمرّد الذي شكّل وعينا وألهمنا بجرأته وصدقه. مسرحياته رافقتنا عبر الزمن، ومضامينها لا تزال تصف واقعنا حتى اليوم، للأسف، وكأننا شعب يرفض أن يتقدّم. آن الأوان أن نستفيق ونتحرّر من ماضٍ دمّر وطننا، وأطفاله، وحياتنا جيلاً بعد جيل. وداعًا للفنان الكبير. ستبقى ذكراه حيّة من خلال فنه الذي لا يموت".