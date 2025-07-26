في خلدة... لقاء جمع ارسلان بحسين خليل

التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، النائب السابق في دارته في حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا.

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وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء حيث أكدا على حق كل المكونات في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.

كما استنكرا الاعمال الاجرامية الشنيعة والقتل المروع في السويداء وجوارها الذي يغذي روح الفتنة والتناحر في المنطقة ولا يخدم إلا المخطط العدواني.

واستنكر الطرفان الاعتداءات الاجرامية اليومية على ارضاً وشعباً ومنشآت مطالبين بجميع أركانها القيام بكل ما يلزم داخلياً وخارجياً لوضع حد لهذه الأفعال الاجرامية.

وقد الطرفان العدوان الغادر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة، وسياسة التجويع القاتل، في ابشع مجزرة ترتكب في هذا القرن بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه ووطنه.