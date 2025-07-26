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لبنان

في خلدة... لقاء جمع ارسلان بحسين خليل

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:42
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التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، النائب السابق طلال إرسلان في دارته في خلدة حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا.
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وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء حيث أكدا على حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.
كما استنكرا الاعمال الاجرامية الشنيعة والقتل المروع في السويداء وجوارها الذي يغذي روح الفتنة والتناحر في المنطقة ولا يخدم إلا المخطط الإسرائيلي العدواني. 
واستنكر الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية الاجرامية اليومية على لبنان ارضاً وشعباً ومنشآت  مطالبين الدولة اللبنانية بجميع أركانها القيام  بكل ما يلزم داخلياً وخارجياً لوضع حد لهذه الأفعال الاجرامية.
وقد ادان الطرفان العدوان الصهيوني الغادر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة، وسياسة التجويع القاتل، في ابشع مجزرة ترتكب في هذا القرن بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه ووطنه.
 
 
 
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