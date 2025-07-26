مياه للشرب ملوّثة جرثوميًا تُباع للبنانيين.. إليكم التفاصيل

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أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان أنّه "في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة، قامت دورية من الإقليمية – ، بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٥، بختم معملين لتكرير وتعبئة مياه الشرب في بالشمع الأحمر، بمؤازرة مندوبين من مديرية حماية المستهلك".ولفت البيان إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت بأن المياه المنتجة في المعملين هي ملوّثة جرثوميًا، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك بناءً على إشارة المختص".