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لبنان

مياه للشرب ملوّثة جرثوميًا تُباع للبنانيين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:02
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان أنّه "في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة  العامة، قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٥، بختم معملين لتكرير وتعبئة مياه الشرب في صيدا بالشمع الأحمر، بمؤازرة مندوبين من مديرية حماية المستهلك".
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ولفت البيان إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت بأن المياه المنتجة في المعملين هي ملوّثة جرثوميًا، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".
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