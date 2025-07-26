Advertisement

لبنان

بـ"صاروخين".. غارة تستهدف دبعال في الجنوب

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1396915-638891508390265318.jpg
Doc-P-1396915-638891508390265318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، محيط بلدة دبعال في جنوب لبنان.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات الميدانية أن الغارة تمت بواسطة صاروخين وسط حديث عن سقوط إصابات.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بلدة الطيري - جنوب لبنان ومعلومات عن سقوط إصابات
lebanon 24
26/07/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف محلة البريج في جباع - جنوب لبنان
lebanon 24
26/07/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الريحان – الزغرين في جنوب لبنان
lebanon 24
26/07/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية ثانية تستهدف بنعفول جنوب لبنان
lebanon 24
26/07/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-07-26
16:06 | 2025-07-26
16:02 | 2025-07-26
15:42 | 2025-07-26
15:28 | 2025-07-26
15:19 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24