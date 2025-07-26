نشر الممثل السوري ، اليوم السبت، صورة له جمعته مع الفنان الراحل الذي توفي اليوم إثر صراع مع المرض.

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وفي تعليق له، قال كوسا: "إلى لقاء".

وقبل سنوات عديدة، اجتمع كوسا والرحباني في حوار خاص بثه السوري، وقد ناقشا قضايا مختلفة عبر الهواء.

وكان قد فارق الحياة، اليوم، في المستشفى بعدما كان بحاجة إلى عملية ضرورية لزراعة الكبد.

وكان قال عن رحيل زياد الرحباني: "كنا نخاف من هذا اليوم لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة".