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لبنان
بـ"صورة وكلمة".. هكذا ودع بسام كوسا زياد الرحباني!
Lebanon 24
26-07-2025
|
11:24
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نشر الممثل السوري
بسام كوسا
، اليوم السبت، صورة له جمعته مع الفنان الراحل
زياد الرحباني
الذي توفي اليوم إثر صراع مع المرض.
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وفي تعليق له، قال كوسا: "إلى لقاء".
وقبل سنوات عديدة، اجتمع كوسا والرحباني في حوار خاص بثه
التلفزيون العربي
السوري، وقد ناقشا قضايا مختلفة عبر الهواء.
وكان
الرحباني
قد فارق الحياة، اليوم، في المستشفى بعدما كان بحاجة إلى عملية ضرورية لزراعة الكبد.
وكان
وزير الثقافة
غسان سلامة
قال عن رحيل زياد الرحباني: "كنا نخاف من هذا اليوم لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة".
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