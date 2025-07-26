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لبنان

سقوط شهيدين.. بيانٌ من "الصحة" عن دبعال

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:40
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أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء السبت، استشهاد شخصين إثر غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة دبعال - قضاء صور.
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وكانت الغارة استهدفت أطراف البلدة، وقد نفذتها طائرة مسيرة بواسطة صاروخين.
 
 
 
 
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