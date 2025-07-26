سقوط شهيدين.. بيانٌ من "الصحة" عن دبعال

أعلنت ، مساء السبت، استشهاد شخصين إثر غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة دبعال - .

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وكانت الغارة استهدفت أطراف البلدة، وقد نفذتها طائرة مسيرة بواسطة صاروخين.