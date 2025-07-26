عن زياد الرحباني.. هذا ما قاله "حزب الله"

أصدرت العلاقات الإعلامية في " " بياناً، السبت، تقدّمت بأحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل وإلى ‏جميع محبيه في والعالم العربي، برحيل هذه القامة الفنية الوطنية بعد مسيرةٍ حافلةٍ ‏بالعطاءِ والحبِ والإبداع.‏

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وفي بيانه، قال الحزب: "لقد جسّد الراحل الكبير، من خلال فنه ومواقفه، نموذجًا للفن الهادف في خدمة الوطن والإنسان، ورسم ‏من على مسرحه الصورة الحقيقية للوطن الذي يحلم به كل إنسان، وطن الوحدة والكرامة والعيش ‏المشترك، فأضحى مصدر إلهامٍ لكل الأحرار في الدفاع عن العادلة".



وختم: "سيبقى زياد بإرثه الذي خلّده منارة أملٍ للأجيال ، تنهل من نبع فنه وفكره لتبني وطناً ‏حراً مقاوماً".



