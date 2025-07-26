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لبنان

عن زياد الرحباني.. هذا ما قاله "حزب الله"

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:16
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أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بياناً، السبت، تقدّمت بأحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني وإلى ‏جميع محبيه في لبنان والعالم العربي، برحيل هذه القامة الفنية الوطنية المقاومة بعد مسيرةٍ حافلةٍ ‏بالعطاءِ والحبِ والإبداع.‏
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وفي بيانه، قال الحزب: "لقد جسّد الراحل الكبير، من خلال فنه ومواقفه، نموذجًا للفن الهادف في خدمة الوطن والإنسان، ورسم ‏من على مسرحه الصورة الحقيقية للوطن الذي يحلم به كل إنسان، وطن الوحدة والكرامة والعيش ‏المشترك، فأضحى مصدر إلهامٍ لكل الأحرار في الدفاع عن القضايا العادلة".

وختم: "سيبقى زياد الرحباني بإرثه الذي خلّده منارة أملٍ للأجيال القادمة، تنهل من نبع فنه وفكره لتبني وطناً ‏حراً مقاوماً".

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