بالصورة.. هذه تفاصيل جنازة وعزاء زياد الرحباني

يودّع ، يوم الإثنين 28 الجاري، الفنان الراحل الذي وافته ، اليوم السبت، إثر صراع مع المرض.

Advertisement

ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الـ4 ظهر الإثنين في السيدة - المحيدثة (بكفيا).

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في إبتداءً من الساعة الـ11 قبل الظهر لغاية الساعة الـ6 مساءً، ويوم الثلاثاء 29 الجاري في صالون كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا) ابتداءً من الساعة الـ11 قبل الظهر لغاية الساعة الـ6 مساء.

" " يتقدم بالتعزية من وأفراد العائلة، سائلاً الله أن يسكن الراحل فسيح جنّاته.