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لبنان

بالصورة.. هذه تفاصيل جنازة وعزاء زياد الرحباني

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:28
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يودّع لبنان، يوم الإثنين 28 تموز الجاري، الفنان الراحل زياد الرحباني الذي وافته المنية، اليوم السبت، إثر صراع مع المرض.
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ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الـ4 من بعد ظهر الإثنين في كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا).
 
 
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الـ11 قبل الظهر لغاية الساعة الـ6 مساءً، ويوم الثلاثاء 29 الجاري في صالون كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (بكفيا) ابتداءً من الساعة الـ11 قبل الظهر لغاية الساعة الـ6 مساء.
 
 
"لبنان24" يتقدم بالتعزية من السيدة فيروز وأفراد العائلة، سائلاً الله أن يسكن الراحل فسيح جنّاته.
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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