عمرو دياب في بيروت.. حفلٌ منتظر وهذا وضع الحجوزات

يتحضّر الفنان المصريّ لإحياء حفلٍ في يوم 30 آب، وذلك في إطار حفلات لصيف عام 2025.

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الحفل الذي يحييه هذا العام هو الثالث خلال الأعوام الـ3 الأخيرة، وخلالها كانت الحجوزات مكتملة. أما هذا العام، فالمشهد ذاته يتكرّر، إذ أنَّ الضغط على التذاكر كبيرٌ جداً.

يقولُ للحفلات الفنية محمد بُرجي لـ" " إنَّ "حفل عمرو دياب المُنتظر هو من أقوى الحفلات التي سيشهدها لبنان خلال هذا الصيف"، مشيراً إلى أن الإقبال كثيفٌ بدرجة كبيرة، وأضاف: "ما إن يتم الإعلان عن جناح متوافر في الحفل للمشاهدين، حتى تُحجز كافة تذاكره بسرعه.. الجمهور يتوق بشدّة للحفل الذي يأتي في عز الصيف".

وذكر برجي أنَّ الألبوم الأخير لدياب بعنوان "إبتدينا" شكّل نقلة نوعيّة للفنان المصريّ المحبوب في لبنان، مشيراً إلى أن أغنية "خطفوني" حطّمت أرقاماً قياسية على " " في غضون أسابيع، حيث تجاوزت الـ19 مليون مشاهدة، ناهيك عن أغنيات أخرى لدياب شوهدت بالملايين.

وختم: "الأجواء إيجابية رغم كل شيء، وحفل عمرو دياب سيكون محطة للسياح والمغتربين والمقيمين".