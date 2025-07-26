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لبنان

عمرو دياب في بيروت.. حفلٌ منتظر وهذا وضع الحجوزات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2025 | 12:50
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يتحضّر الفنان المصريّ عمرو دياب لإحياء حفلٍ في بيروت يوم 30 آب، وذلك في إطار حفلات لبنان لصيف عام 2025.
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الحفل الذي يحييه دياب هذا العام هو الثالث خلال الأعوام الـ3 الأخيرة، وخلالها كانت الحجوزات مكتملة. أما هذا العام، فالمشهد ذاته يتكرّر، إذ أنَّ الضغط على التذاكر كبيرٌ جداً.
 
يقولُ المستشار الإعلامي للحفلات الفنية محمد بُرجي لـ"لبنان24" إنَّ "حفل عمرو دياب المُنتظر هو من أقوى الحفلات التي سيشهدها لبنان خلال هذا الصيف"، مشيراً إلى أن الإقبال كثيفٌ بدرجة كبيرة، وأضاف: "ما إن يتم الإعلان عن جناح متوافر في الحفل للمشاهدين، حتى تُحجز كافة تذاكره بسرعه.. الجمهور يتوق بشدّة للحفل الذي يأتي في عز الصيف".
 
وذكر برجي أنَّ الألبوم الأخير لدياب بعنوان "إبتدينا" شكّل نقلة نوعيّة للفنان المصريّ المحبوب في لبنان، مشيراً إلى أن أغنية "خطفوني" حطّمت أرقاماً قياسية على "يوتيوب" في غضون أسابيع، حيث تجاوزت الـ19 مليون مشاهدة، ناهيك عن أغنيات أخرى لدياب شوهدت بالملايين.
 
وختم: "الأجواء إيجابية رغم كل شيء، وحفل عمرو دياب سيكون محطة للسياح والمغتربين والمقيمين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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