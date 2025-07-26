عائلة الوزير السابق عبدالله بو حبيب واصلت تقبل التعازي في بيروت

تقبلت عائلة الوزير السابق عبدالله بو حبيب التعازي بوفاته لليوم الثاني في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - .

Advertisement

وجاء معزيا كل من رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته السيدة سحر، ، والبلديات العميد أحمد ، سفير الأردن في مروان حديد، النواب: مروان حماده، سليم الصايغ، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، علي بزي، نديم الجميل وابراهيم كنعان، نائب السابق الشامي.

كذلك، حضر وزراء سابقون وهم ناصر ياسين، جوني قرم، كرم كرم، مي شدياق، مروان شربل، بالإضافة إلى نواب سابقين وهم نعمت الله أبي نصر، غسان مخيبر، عازار، المطران بولس مطر، المصارف العربية جوزف طربيه وعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاجتماعية.