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لبنان

عائلة الوزير السابق عبدالله بو حبيب واصلت تقبل التعازي في بيروت

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:54
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تقبلت عائلة الوزير السابق عبدالله بو حبيب التعازي بوفاته لليوم الثاني في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية - بيروت.
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وجاء معزيا كل من رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته السيدة سحر، الرئيس نجيب ميقاتي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، سفير الأردن في لبنان مروان حديد، النواب: مروان حماده، سليم الصايغ، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، علي بزي، نديم الجميل وابراهيم كنعان، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق سعاده الشامي.
 
 
كذلك، حضر وزراء سابقون وهم ناصر ياسين، جوني قرم، كرم كرم، مي شدياق، مروان شربل، بالإضافة إلى نواب سابقين وهم نعمت الله أبي نصر، غسان مخيبر، ابراهيم عازار، المطران بولس مطر، رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه وعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاجتماعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
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