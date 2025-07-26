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لبنان

"رسائل تحذيرية" وصلت إلى لبنان.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 13:56
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر سياسيّة قولها، اليوم السبت، إنَّ "الرسائل التحذيرية التي تصل إلى لبنان حول إمكانية إقدام اسرائيل على ضربة في الأيام المقبلة هي للضغط على لبنان لتنفيذ شروط حصر السلاح".
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وذكرت القناة أنَّ لبنان تلقى رسائل دولية برفض مقترحِ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحظى بموافقة "حزب الله" مقابل الإصرارِ الدولي على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملاً وعاجلاً.
 
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