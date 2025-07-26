"رسائل تحذيرية" وصلت إلى لبنان.. ماذا فيها؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر سياسيّة قولها، اليوم السبت، إنَّ "الرسائل التحذيرية التي تصل إلى حول إمكانية إقدام اسرائيل على ضربة في الأيام المقبلة هي للضغط على لبنان لتنفيذ شروط حصر السلاح".

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وذكرت القناة أنَّ لبنان تلقى رسائل دولية برفض مقترحِ الذي يحظى بموافقة " " مقابل الإصرارِ الدولي على ضرورة لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملاً وعاجلاً.