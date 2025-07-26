انتخاب المجلس العام الجديد لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة

عَقَدَت جمعيّة المرسلين اللّبنانيّين مجمعها العام الانتخابيّ من 20 إلى 27 تمّوز 2025، في بيت عنيا – ، تحت عنوان "أيقونة مُرسَل ".

Advertisement



وبدأ المجمع برياضة روحيّة مدّة يومَين كاملَين ألقى عظاتها الأب داني يونس اليسوعيّ حول الثمن من خلال الصلاة. تَبِعَها الأعمال المجمعيّة لمدّة ثلاثة أيّام، قيَّم فيها الآباء :سَير الجمعيّة في تحقيق أهدافها الأساسيّة، وتسديد خدمتها الرسوليّة التي تؤدّها وَفْقَ ما ترسُمُهُ الكنيسة وتقتضيه تطوّرات الأزمنة" (ق. 158).



وفي الختام، تمّ انتخاب الهيئة الإداريّة العُليا المكوّنة من الرّئيس العام للجمعيّة والمشيرين العامّين الأربعة، وهم:



- الأب العام الياس سليمان، رئيسًا عامًا.



- الأب مالك أبو طانوس، المشير العام الأوّل والنّائب العام.



- الأب مارون مبارك، المشير العام الثاني.



- الأب غسّان مطر، المشير العام الثالث.



- الأب أندريه غاوي، المشير العام الرّابع.



ويتقبّل الجديد ومجلس الشّورى التّهانيّ في دير الحبيب – الرّئاسة العامة – 27 من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، ويومَي الإثنين 28 والثلاثاء 29 تموز من السّاعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السّابعة مساءً.