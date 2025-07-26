Advertisement

لبنان

انتخاب المجلس العام الجديد لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1396968-638891607575565584.png
Doc-P-1396968-638891607575565584.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عَقَدَت جمعيّة المرسلين اللّبنانيّين الموارنة مجمعها العام الانتخابيّ من 20 إلى 27 تمّوز 2025، في بيت عنيا – حريصا، تحت عنوان "أيقونة مُرسَل الغد".
Advertisement
 
 
وبدأ المجمع برياضة روحيّة مدّة يومَين كاملَين ألقى عظاتها الأب داني يونس اليسوعيّ حول الثمن من خلال الصلاة. تَبِعَها الأعمال المجمعيّة لمدّة ثلاثة أيّام، قيَّم فيها الآباء :سَير الجمعيّة في تحقيق أهدافها الأساسيّة، وتسديد خدمتها الرسوليّة التي تؤدّها وَفْقَ ما ترسُمُهُ الكنيسة وتقتضيه تطوّرات الأزمنة" (ق. 158).

وفي الختام، تمّ انتخاب الهيئة الإداريّة العُليا المكوّنة من الرّئيس العام للجمعيّة والمشيرين العامّين الأربعة، وهم:

- الأب العام الياس سليمان، رئيسًا عامًا.

-  الأب مالك أبو طانوس، المشير العام الأوّل والنّائب العام.

-  الأب مارون مبارك، المشير العام الثاني.

-  الأب غسّان مطر، المشير العام الثالث.

- الأب أندريه غاوي، المشير العام الرّابع.

ويتقبّل الرئيس العام الجديد ومجلس الشّورى التّهانيّ في دير مار يوحنا الحبيب – الرّئاسة العامة – جونيه يوم الأحد 27 تموز من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، ويومَي الإثنين 28 والثلاثاء 29 تموز من السّاعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السّابعة مساءً.
مواضيع ذات صلة
انتخاب الأب مروان سيدي رئيسًا عامًا لجمعية الآباء البولسيين لولاية ثانية
lebanon 24
26/07/2025 23:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الموارنة منفتحون على الحوار والتعاون مع كل اللبنانيين لأنّهم يريدون هذا الوطن
lebanon 24
26/07/2025 23:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يدعو لانتخابات جديدة للمجلس الوطني قبل نهاية العام
lebanon 24
26/07/2025 23:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار طالبوا بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات
lebanon 24
26/07/2025 23:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-07-26
16:06 | 2025-07-26
16:02 | 2025-07-26
15:42 | 2025-07-26
15:28 | 2025-07-26
15:19 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24