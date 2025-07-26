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لبنان

مساء.. رصاصٌ إسرائيليّ يستهدف بلدة لبنانية!

Lebanon 24
26-07-2025 | 13:56
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أفادت المعلومات بأنَّ قوة من جيش العدو الإسرائيلي، عمدت إلى إطلاق الرصاص الكثيف من الأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.
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وسُمعت أصوات إطلاق النار الكثيف في أرجاء المنطقة الحدودية المحاذية لكفرشوبا.
 
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