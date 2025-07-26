ما جديد ملف التشكيلات القضائيّة؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أن وزير العدل سيُوقع التشكيلات القضائية بعد إحالتها إليه.

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وقالت القناة إن التشكيلات أتت وللمرة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة.