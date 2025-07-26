Advertisement

لبنان

ما جديد ملف التشكيلات القضائيّة؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1396973-638891619740278766.jpg
Doc-P-1396973-638891619740278766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أن وزير العدل عادل نصار سيُوقع التشكيلات القضائية بعد إحالتها إليه.
Advertisement
 
 
وقالت القناة إن التشكيلات أتت وللمرة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اتصالات بين بري ونصار.. ما جديد ملف التشكيلات القضائية؟
lebanon 24
26/07/2025 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف على منصب مدعي عام جبل لبنان يعرقل التشكيلات القضائية!
lebanon 24
26/07/2025 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي قضاة لبنان للسياسيين: لعدم التدخل في التشكيلات القضائية
lebanon 24
26/07/2025 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات القضائية.. هل سلكت طريقها نحو الحل؟
lebanon 24
26/07/2025 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-07-26
16:06 | 2025-07-26
16:02 | 2025-07-26
15:42 | 2025-07-26
15:28 | 2025-07-26
15:19 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24