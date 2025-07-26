هذه كواليس لقاء بري - سلام.. معلومات لافتة

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ لقاء ورئيس الحكومة ، كان لقراءة نتائجِ زيارة الأخير والملفات والتشكيلات القضائية.

Advertisement

وأشارت القناة إلى أنَّ لقاء - سلام كان مشحوناً لجهة الرسائل الدولية التي حملها سلام والتي تؤشر إلى أجواء سلبية يعيشها على المُستويين الأمني والسياسي على حد سواء.

