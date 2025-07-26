Advertisement

لبنان

هذه كواليس لقاء بري - سلام.. معلومات لافتة

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1396974-638891625950533635.jpg
Doc-P-1396974-638891625950533635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كان لقراءة نتائجِ زيارة الأخير إلى باريس والملفات اللبنانية والتشكيلات القضائية.
Advertisement
 
وأشارت القناة إلى أنَّ لقاء بري - سلام كان مشحوناً لجهة الرسائل الدولية التي حملها سلام من باريس والتي تؤشر إلى أجواء سلبية يعيشها لبنان على المُستويين الأمني والسياسي على حد سواء.

مواضيع ذات صلة
كواليس لقاء بري - برّاك.. ملف أساسي جرى بحثه
lebanon 24
27/07/2025 06:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات لافتة.... هكذا يحفظ اليورانيوم المُخصّب!
lebanon 24
27/07/2025 06:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين بري وسلام
lebanon 24
27/07/2025 06:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بعد لقائه برّي: "ما سمعت هالشي أنا"
lebanon 24
27/07/2025 06:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:59 | 2025-07-26
23:02 | 2025-07-26
23:07 | 2025-07-26
23:19 | 2025-07-26
23:13 | 2025-07-26
16:59 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24