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لبنان
جعجع نعى زياد الرحباني: لبنان خسر فناناً استثنائياً
Lebanon 24
26-07-2025
|
14:45
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كتب
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
على حسابه عبر منصة "إكس": "برحيل
زياد الرحباني
خسر
لبنان
فنانا استثنائيا. كنا نتمنى لو استطاع إعطاء طاقته الاستثنائية كلها للفن في لبنان. أحرّ التعازي لعائلته الصغيرة، لآل
الرحباني
، والأسرة الفنية الكبيرة في لبنان، كما للشعب اللبناني الذي سيبقى يتذكّر أعمال زياد لفترات طويلة مقبلة".
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