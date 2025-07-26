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لبنان

جعجع نعى زياد الرحباني: لبنان خسر فناناً استثنائياً

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:45
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "برحيل زياد الرحباني خسر لبنان فنانا استثنائيا. كنا نتمنى لو استطاع إعطاء طاقته الاستثنائية كلها للفن في لبنان. أحرّ التعازي لعائلته الصغيرة، لآل الرحباني، والأسرة الفنية الكبيرة في لبنان، كما للشعب اللبناني الذي سيبقى يتذكّر أعمال زياد لفترات طويلة مقبلة".
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