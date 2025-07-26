جعجع نعى زياد الرحباني: لبنان خسر فناناً استثنائياً

كتب " " على حسابه عبر منصة "إكس": "برحيل خسر فنانا استثنائيا. كنا نتمنى لو استطاع إعطاء طاقته الاستثنائية كلها للفن في لبنان. أحرّ التعازي لعائلته الصغيرة، لآل ، والأسرة الفنية الكبيرة في لبنان، كما للشعب اللبناني الذي سيبقى يتذكّر أعمال زياد لفترات طويلة مقبلة".

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