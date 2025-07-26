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لبنان

متى ستصدر نتائج الإمتحانات الرسمية؟ خبر يكشف

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:19
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أعلن الأستاذ علي حسين وهبي المتابع لشؤون الإمتحانات الرسمية في لبنان، أنّ التصحيح لغالبية المواد شارف على الإنتهاء.
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وذكر وهبي أنَّه لا نتائج ستصدر خلال شهر تموز الجاري، ما يعني أنها ستصدر خلال شهر آب المُقبل.
 
 
 
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