متى ستصدر نتائج الإمتحانات الرسمية؟ خبر يكشف

أعلن الأستاذ علي المتابع لشؤون الإمتحانات الرسمية في ، أنّ التصحيح لغالبية المواد شارف على الإنتهاء.

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وذكر وهبي أنَّه لا نتائج ستصدر خلال شهر الجاري، ما يعني أنها ستصدر خلال شهر آب المُقبل.