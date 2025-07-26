خلال تشييعه.. هذا ما يحضر له محبو زياد الرحباني

تتحضر حشود من محبي ، صباح الإثنين، لوداعه من أمام في ، حيث سينطلق موكب تشييع الجثمان من هناك إلى المحيدثة في .

Advertisement

ومن المقرر أن تتوافد الحشود اعتباراً من الساعة الـ8 صباحاً لإقامة وداعٍ ضخم للرحباني أمام المُستشفى.