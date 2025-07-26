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لبنان

خلال تشييعه.. هذا ما يحضر له محبو زياد الرحباني

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:16
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تتحضر حشود من محبي زياد الرحباني، صباح الإثنين، لوداعه من أمام مستشفى خوري في بيروت، حيث سينطلق موكب تشييع الجثمان من هناك إلى المحيدثة في بكفيا.
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ومن المقرر أن تتوافد الحشود اعتباراً من الساعة الـ8 صباحاً لإقامة وداعٍ ضخم للرحباني أمام المُستشفى.
 
 
 
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