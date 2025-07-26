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لبنان

رسالة إلى "حزب الله".. هذا ما قاله جنبلاط

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:28
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قال الرئيس السّابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنَّ الأمور تدهورت في السويداء جنوب سوريا، عندما حاول البعض الدخول بالمجهول ونادي بحكم محليّ.
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وفي تصريح عبر قناة "العربية"، اليوم السبت، أكد جنبلاط أنَّ الأمور هادئة اليوم في السويداء، مشيراً إلى أنه لا بد من إيجاد حلّ من أجل سوريا موحدة، وأضاف: "بعض فصائل السويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر.. يجب معالجة الأمور والدخول في مصالحة".
 
وأشار جنبلاط إلى أنَّ "الشيخ حكمت الهجري حاول الاستفراد بالقرار في السويداء"، لافتاً إلى أنَّ "الهجري طلب تدخل إسرائيل المباشر بالسويداء"، وأضاف: "أما الشيخ موفق طريف، فقد طالب بالتهدئة كي لا ينتقل الخلاف بين العشائر والدروز لإسرائيل".

 
إلى ذلك، قال جنبلاط إن "الحكومة اللبنانية فككت الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله"، مشيراً إلى أنه "على الحزب أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان، في حين أن ترسانته لم تُجد نفعاً أمام إسرائيل".
 
 
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