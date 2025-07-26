رسالة إلى "حزب الله".. هذا ما قاله جنبلاط

قال الرئيس السّابق لـ" الإشتراكي" إنَّ الأمور تدهورت في ، عندما حاول البعض الدخول بالمجهول ونادي بحكم محليّ.

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وفي تصريح عبر قناة "العربية"، اليوم السبت، أكد أنَّ الأمور هادئة اليوم في السويداء، مشيراً إلى أنه لا بد من إيجاد حلّ من أجل موحدة، وأضاف: "بعض فصائل السويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر.. يجب معالجة الأمور والدخول في مصالحة".

وأشار جنبلاط إلى أنَّ "الشيخ حاول الاستفراد بالقرار في السويداء"، لافتاً إلى أنَّ "الهجري طلب تدخل المباشر بالسويداء"، وأضاف: "أما الشيخ ، فقد طالب بالتهدئة كي لا ينتقل الخلاف بين العشائر والدروز لإسرائيل".



