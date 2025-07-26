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لبنان

فوق البحر.. إسرائيل تلقي قنابل مضيئة في أجواء الناقورة

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:02
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أقدمت قوات العدو الإسرائيلي، مساء السبت، على إلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة الناقورة من جهة البحر.
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وفي وقتٍ سابق هذا المساء، أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية كثيفة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا - جنوب لبنان.
 
 
 
 
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