فوق البحر.. إسرائيل تلقي قنابل مضيئة في أجواء الناقورة

أقدمت قوات العدو ، مساء السبت، على إلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة من جهة البحر.

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وفي وقتٍ سابق ، أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية كثيفة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا - .