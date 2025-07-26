Advertisement

لبنان

اشتباك ومطاردة.. "طفلة رضيعة مخطوفة" في البقاع!

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1397013-638891686081935180.jpg
Doc-P-1397013-638891686081935180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمدت دورية تابعة لمخابرات الجيش إلى تحرير سيدة سورية، وذلك إثر تعرضهما لعملية خطف مع ابنتها البالغة من العمر 3 أشهر، نفذها المدعو "و.ش." من بلدة كفرزبد البقاعية.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنَّ عناصر الدورية اشتبكت مع الخاطف قبل تحرير السيدة بسلام، إلا أن الطفلة بقيت مع "ش." الذي تجري ملاحقته تمهيداً لتوقيفه وإنقاذ الطفلة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مجمع ناصر الطبي: وفاة رضيعة عمرها 6 أشهر من سكان مدينة خانيونس بسبب التجويع وسوء التغذية
lebanon 24
27/07/2025 06:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة بحق طفلين تهزّ البقاع وتستنفر القضاء
lebanon 24
27/07/2025 06:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة خطيرة بين قوى الأمن و "توك توك" في طرابلس.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
27/07/2025 06:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. مُطاردة لـ"المعلومات" تنتهي بعملية توقيف
lebanon 24
27/07/2025 06:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:59 | 2025-07-26
23:02 | 2025-07-26
23:07 | 2025-07-26
23:19 | 2025-07-26
23:13 | 2025-07-26
16:59 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24