اشتباك ومطاردة.. "طفلة رضيعة مخطوفة" في البقاع!

عمدت دورية تابعة لمخابرات الجيش إلى تحرير سيدة ، وذلك إثر تعرضهما لعملية خطف مع ابنتها البالغة من العمر 3 أشهر، نفذها المدعو "و.ش." من بلدة كفرزبد البقاعية.

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وذكرت المعلومات أنَّ عناصر الدورية اشتبكت مع الخاطف قبل تحرير السيدة بسلام، إلا أن الطفلة بقيت مع "ش." الذي تجري ملاحقته تمهيداً لتوقيفه وإنقاذ الطفلة.