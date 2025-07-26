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لبنان
اشتباك ومطاردة.. "طفلة رضيعة مخطوفة" في البقاع!
Lebanon 24
26-07-2025
|
16:14
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عمدت دورية تابعة لمخابرات الجيش إلى تحرير سيدة
سورية
، وذلك إثر تعرضهما لعملية خطف مع ابنتها البالغة من العمر 3 أشهر، نفذها المدعو "و.ش." من بلدة كفرزبد البقاعية.
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وذكرت المعلومات أنَّ عناصر الدورية اشتبكت مع الخاطف قبل تحرير السيدة بسلام، إلا أن الطفلة بقيت مع "ش." الذي تجري ملاحقته تمهيداً لتوقيفه وإنقاذ الطفلة.
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