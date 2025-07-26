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لبنان

مأساة.. "حادثة" تنهي حياة لبنانيّ في سوريا!

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:56
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وقع حادث سير مروع في محافظة حمص السورية، أسفر عن وفاة اللبناني محمد ضاهر من سكان جبل أكروم - شمال لبنان.
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كذلك، أسفر الحادث، وفق المعلومات، عن سقوط جرحى آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة.
 
 
 
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