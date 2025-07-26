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لبنان

اتصالات فرنسية للتمديد لليونيفيل وحزب الله: الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إذن

Lebanon 24
26-07-2025 | 23:02
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يمر لبنان بمرحلة دقيقة قبل موعد التجديد لـ"اليونيفيل" الشهر المقبل، التي تشترط الولايات المتحدة وإسرائيل تعديلات على مهمتها، بالتزامن مع الاتصالات اللبنانية مع واشنطن حول بنود ورقة أميركية، تتصدرها ملفات "حصرية السلاح"، وتطبيق الإصلاحات المالية والإدارية.
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وقال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، إن "هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي مررنا بها خلال العقود الماضية؛ إذ إن الكثير من التحديات تفرض نفسها على الواقع السياسي والأمني والعسكري والجيوسياسي على مستوى كل المنطقة، وهناك الكثير من العناوين الكبرى تشكل واجهة الأحداث لما يمكن أن يحدث على مستوى كل المنطقة، وانعكاسه على الواقع الداخلي في لبنان". وأضاف: "إننا نعيش على تماس مع العدو الإسرائيلي في البلدات والمدن، وفي قلب المشاكل والتحديات التي حاول العدو أن يرسم قواعدها، واليوم يحاول أن يرسمها بالقتل والاعتداءات اليومية، وهذا يضعنا اليوم في موقع المسؤولية".
 
ورأى أن الداخل اللبناني يتأثر بما يحدث على مستوى المنطقة، و"ما يجري في فلسطين في ظل غياب الرأي العام العربي بالتحديد"، مؤكداً: "إننا أمام مشروع إسرائيلي لتصفية ليس فقط القضية الفلسطينية، بل أيضاً تصفية الجغرافيا والشعب الفلسطيني، وكذلك على مستوى سوريا التي أصبحت محمية إسرائيلياً، وهو أمر خطير؛ إذ تريد إسرائيل استكماله في منطقة جنوب لبنان، وتنهي قدرة لبنان على الحد من طموحاتها في المنطقة، وتريد السيطرة الفعلية بالنار والسياسة، وربما توسيع الاحتلال"

وكرّر أمس عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين القول "ان الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إذن من أحد على الإطلاق، بل هو مبدأ فطري وطبيعي، ولذلك من أجل الدفاع عن أنفسنا تبقى هذه المقاومة في هذا الزمن هي الأكثر حاجة وضرورة، والتمسك بها وبما تملك من قدرات إنما يأتي لمنع العدو من أن يستفرد بنا وبوطننا".
 
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