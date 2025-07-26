ملف مصلحة الميكانيك الى القضاء قريباً

لا يزال الملف المتعلق بمصلحة الميكانيك (النافعة) في صدارة المتابعة بعدما انهت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الاشغال النيابية عملها الاستقصائي المتعلق بمصلحة الميكانيك (النافعة) وشركة "الإنكريبت" التي يرأسها هشام والتي لزمت باعمال عديدة في النافعة، منها دفاتر قيادة السيارات، والمعاينة، والمعلوماتية.

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وكتبت" الديار"؛ وفقا للمصدر، ان اللجنة المذكورة اعدت تقريرا مفصلا يطرح الكثير من علامات الاستفهام والمخالفات حول عمل الشركة المذكورة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مخالفة اصول التلزيم من خلال مناقصة خاصة خارج اطار دائرة المناقصات، وفقا لرأي الدائرة في حينه برئاسة جان عليّة.

كما يتضمن التقرير علامات استفهام عديدة حول امتناع الشركة عن اعطاء الداتا لديها، وحول امور واعمال عديدة بمبالغ كبيرة بعشرات ملايين الدولارات.

وقال المصدر ان هذا التقرير للجنة التقصي النيابية يفتح الطريق وسيؤدي الى ان يباشر قريبا التحقيق في هذا الملف والتوسع فيه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، لافتا الى ان اللجنة النيابية حريصة على عدم الاحكام لان هذا الامر ليس من صلاحيتها، بل هو من صلاحية القضاء.

وكان رئيس لجنة الاشغال ورئيس لجنة تقصي الحقائق المتفرعة من وعضو اللجنة خواجة زاروا امس وسلموه التقرير المفصل.