"تبادل الأراضي" على طاولة المفاوضات المقبلة بشأن ترسيم الحدود البريّة

مرّر المبعوث الأميركي الخاص إلى والمكلّف حالياً الملف اللبناني توم برّاك خلال زيارته الأخيرة إلى عبارة "تبادل الأراضي"، كمفتاح لحلّ مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء من بلدة الغجر التي لا تزال محتلّة من قبل .

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ومرّ كلام برّاك هذا مرور الكرام بالنسبة للبعض في الداخل، في ما وقع كالصاعقة على البعض الآخر، لا سيما منه المدافع عن كلّ شبر من الأراضي .

وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": اللافت أنّ برّاك لم يناقش مثل هذا الأمر مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم خلال زيارته الثالثة إلى لبنان، على ما أكّد أكثر من مصدر، بل طرحه في إطار غير رسمي، مع مجموعة صغيرة من الإعلاميين، لجسّ نبض المسؤولين ربما.

وما زاد من وقع كلامه قوله إنّه ذهب الى مزارع شبعا، وظنّ أنّها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي، وأنّها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق. وأضاف متسائلاً بما اكتشفه "ما زلت لا أفهم تماماً على ماذا يتقاتلون؟ إنّه أمر يتعلّق بالحدود… وهي مجرد مساحة جغرافية غير مهمة... لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها... هذه أرض لا قيمة لها".

غير أنّ هذه الأرض التي لا قيمة لها، من وجهة نظر، برّاك، ذات قيمة كبيرة بالنسبة للبنان واللبنانيين بمقدّساتها وثرواتها وناسها وتاريخها، على ما تقول مصادر سياسية مطلعة، لا سيما من قبل أصحاب ملكية هذه المزارع، ونظراً الى ما تضمّه من أوقاف تتبع للطوائف اللبنانية لا سيما للطائفتين السنية والروم الأورثوذكس، كما لها قيمة تاريخيّة وإنسانية واقتصادية لما فيها من ثروات طبيعية وأراضٍ زراعية خصبة تشتهر بأشجار الزيتون التي هي مصدر رزق لجميع العائلات التي تسكنها من لبنانيين وسوريين وسواهم.

وإلى جانب موقعها الاستراتيجي كونها تقع عند نقطة التقاء ثلاث دول: لبنان، سوريا، وفلسطين المحتلة، ما يجعلها موقعاً حيوياً له أهمية أمنية فائقة، كما تحتوي على خزان مائي جوفي ضخم متغذٍ من جبل الشيخ، ويُعتبر من أهم مصادر المياه الجوفية في المنطقة. والمزارع التي تمتدّ بحدود 24 كلم في الطول ويتراوح عرضها بين 13 14 كلم، وهي 15 مزرعة تحتلّ "إسرائيل" 12 مزرعة منها، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، ولا يمكن بالتالي للبنان التخلّي عنها، مقابل الحصول على أراضٍ أخرى لا تدخل ضمن الحدود اللبنانية.

والمادة 2 من اللبناني تنصّ على أنّه "لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه". أما ترسيم الحدود وتثبيتها فيحصل غالباً وفق اتفاقيات دولية، تقضي بالتراجع هنا قليلاً والتقدّم هناك بعض الشيء، في حال كانت الأراضي متداخلة جغرافياً، وبهدف ذلك إلى تثبيت الخط الحدودي مع الأخذ بالاعتبار عدم تقسيم قرية معيّنة إلى نصفين، كلّ نصف في بلد مختلف، وعدم تهجير سكّان قرية ما يودّون البقاء فيها وغير ذلك من الأمور الإجتماعية إلى جانب الأمور الطوبوغرافية وتنفيذ ما تنصّ عليه الخرائط على أرض الواقع. أمّا الحديث عن "تبادل الأراضي"، وهي عبارة قصد برّاك تمريرها أمام الصحافيين، لجسّ نبض لبنان الرسمي والشعبي منها، ومن المساومة التي يطرحها في هذا السياق، على ما تلفت المصادر، فهو أمر لا يوافق عليه لبنان، لأنه ليس تاجر عقارات، بل هو يريد الحفاظ على سيادته واستقلاله وعلى حدوده الجنوبية المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية. ولهذا يطالب إسرائيل اليوم بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، ما دامت "أراضٍ لا قيمة لها"، من وجهة النظر الأميركية"، وليس فقط تطبيقاً للقرار الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة. وتساءلت: لماذا تتمسّك "إسرائيل" بالتالي بهذه الأراضي، ولا تزال تواصل احتلالها لها منذ العام 1967، حتى بعد تحرير القسم الأكبر من الجنوب في العام 2000، ما دامت لا قيمة لها؟!



ولكن تصريح برّاك هذا الذي أثار الكثير من التساؤلات حوله، لم يصدر أي موقف رسمي إزاءه، كونه غير رسمي، على ما تؤكد المصادر السياسية، ولأنّه لم يُطرح في "ورقة ". لكنها لا تستبعد أن يقوم المبعوث الأميركي بوضعه جديّاً على طاولة المفاوضات حول ترسيم الحدود البريّة في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا و"إسرائيل"، في حال بدأت. علماً بأنّ برّاك يُطالب بمفاوضات مباشرة بين لبنان و"إسرائيل"، عن طريق لجنة لبنانية- إسرائيلية"، لا أن يكون هو، وسيطاً فيها، على غرار ما كان عليه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. الأمر الذي يرفضه لبنان، كونه لا ينوي التطبيع مع "إسرائيل" في الوقت الراهن.

كذلك يتمّ حالياً طرح مسألة "تبادل الأراضي" بطرح مختلف من قبل واشنطن، كأن تتنازل عن مزارع شبعا أو عن جزء منها، مقابل موافقتها على التجديد لبقاء "اليونيفيل" في ، في الوقت الذي تطرح فيه أن يحلّ محلّ "اليونيفيل" قوّات أجنبية، أو متعدّدة الجنسيات تتألّف من كلّ من وفرنسا وبريطانيا.

ويهدف هذا الطرح للضغط على لبنان ومساومته إمّا للتخلّي عن "اليونيفيل"، فيصبح الجنوب ساحة للصراع بين و"إسرائيل"، أو لبقاء "اليونيفيل" وإيجاد الحلّ لمزارع شبعا، على ما تريد "إسرائيل"، أي بالبقاء فيها على أنها جزء من السوري المحتل.