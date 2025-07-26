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لبنان
الأزمة الاقتصادية والمالية تضغط على المؤسسات العسكرية
Lebanon 24
26-07-2025
|
23:39
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منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في
لبنان
أواخر عام 2019، كان وقعها على
المؤسسة العسكرية
مضاعفًا. فالعسكريون ، سواء في الخدمة أو التقاعد، وجدوا أنفسهم أمام انهيار شبه كامل في قيمة رواتبهم، في ظل تحديات أمنية متزايدة وحاجة ملحة إلى استقرار المؤسسة الأمنية.
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وكتبت مارينا عندي في" نداء الوطن":لم يشكّل
قرار مجلس شورى الدولة
، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المحروقات لتمويل زيادات رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مفاجأة لا للحكومة ولا للمتابعين عن كثب لهذا الملف. فمسألة فرض الضرائب تدخل ضمن صلاحيات المجلس النيابي حصرًا، ما يعني أنّ الحكومة تخطّت صلاحياتها في هذا الإطار. بناءً عليه، قبل
مجلس الشورى
الطعن المقدّم من
حزب القوات اللبنانية
، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير الزيادات التي أُقرّت للعسكريين: هل سيتم تعليقها إلى حين إيجاد مصدر تمويلي بديل، أم أنّ وزارة المال ستستمر في صرفها عبر خطة طوارئ مؤقتة؟
قال معنيون بالحكومة إنّ "
وزارة المالية
ستجد مصادر أخرى لتمويل الزيادات" من خارج أموال المحروقات، وستلتزم بصرفها حسب المواعيد المقررة. كما ذكرت جهات أمنية أنّ "الإيرادات الجمركية ارتفعت بنسبة كبيرة (120% حتى نيسان)، وأن الخطط الجارية – كتركيب ماكينات سكانر في المرافئ – ستزيد الإيرادات لتغطية الكلفة .
فيما تعالت الأصوات بضرورة إصلاح النظام الضريبي، شملت القرارات المالية الأخيرة فرض ضرائب جديدة أو تعديل بعض الرسوم بطريقة شملت العسكريين أيضًا، خلافًا لما كان يُعمل به سابقًا. فبعض المخصصات التي كانت معفية من الضرائب أصبحت خاضعة لها، مما قلّص من الدخل الشهري الفعلي للعسكريين، وسط غلاء معيشي فاحش.
ومع إعادة تصحيح الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص، بقي العسكريون في وضع ضبابي. رغم أنّ زيادات الرواتب التي أُقرت في بعض المراحل (كالمساعدات الاجتماعية المؤقتة) طُبقت عليهم، إلا أن تلك الزيادات لم ترقَ لمستوى تصحيح حقيقي يتناسب مع الواقع الاقتصادي. وبدلًا من تصحيح الأجور فعليًا، اقتُرحت حلول مؤقتة وغير دائمة.
في المجمل، قرار وقف الضريبة لم يلغِ "الزودات" المنصوص عليها قانونًا، لكنّ الحكومة باتت أمام تحدٍ في تأمين مصادر مالية بديلة. الأهم أن تخرج هذه الزيادات من حالة الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية، وتُستبدل بخطط تمويل دائمة ومستدامة (كتحسين تحصيل الرسوم الجمركية أو ضبط التهريب). كذلك، بات من الأفضل تجاوز التفرقة بين موظفي الدولة، والعمل على استراتيجية أكثر عدالة تشمل كافة الفئات، لتفادي الاحتقان الاجتماعي. بهذا تكون صورة الزيادات للفترة الحالية واضحة: لا توقف قانوني لها، لكنها تحتاج الى خطة تمويل جديدة، وسط ضغط مطالبين بمشاركة عادلة بين موظفي الدولة كافة.
يبقى مصير العسكريين – في الخدمة والتقاعد – مقلقًا. فضعف القدرة الشرائية، وتآكل القيمة الفعلية للراتب، وغياب الضمانات المالية المستقرة، تضع هذه الشريحة أمام خطر التفكك الاجتماعي والمعنوي. وإذا لم تُعتمد حلول جذرية تشمل تصحيح الأجور، وتثبيت المساعدات، وإعفاء العسكر من الضرائب غير المنصفة، فقد نشهد قريبًا تفريغ المؤسسة من كادرها
البشري
بفعل الهجرة أو الاستقالات أو حتى الإحباط الداخلي.
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