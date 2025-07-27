جديد حادثة خطف سيدة في البقاع.. هذه آخر معلومة

تكشفت معلومات جديدة عن حادثة خطف سيدة في على يد المدعو "و.ش"، حيث عملت قوة من مخابرات الجيش على تحريرها بعملية أمنية.

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وذكرت المصادر أنه لا صحة لما أشيع عن أن ابنة السيدة البالغة من العمر 3 أشهر كانت برفقة الأخيرة لحظة اختطافها، مشيرة إلى أن مخابرات الجيش صادرت سيارة الخاطف وعثرت على أسلحة بداخلها.

وحتى الآن، ما زال "و.ش" طليقاً وسط معلومات تُرجح إصابته بسبب وجود آثار دماء في مُحيط السيارة.