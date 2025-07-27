"قوة إسرائيلية" تدخل بلدة لبنانية.. هذا ما فعلته هناك

أفادت المعلومات بأنّ قوة عسكرية إسرائيلية، توغلت ليلاً في بلدة كفركلا - ، ونفذت تفجيراً في أحد أحيائها الشرقيَّة.

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وخلال مساء السبت، عمدت قوة من الجيش على إطلاق رشقات نارية كثيفة باتجاه محيط بلدة كفرشوبا الجنوبية.

كذلك، ألقت طائرات إسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء بلدة لجهة البحر.