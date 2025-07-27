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لبنان

"قوة إسرائيلية" تدخل بلدة لبنانية.. هذا ما فعلته هناك

Lebanon 24
27-07-2025 | 00:30
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أفادت المعلومات بأنّ قوة عسكرية إسرائيلية، توغلت ليلاً في بلدة كفركلا - جنوب لبنان، ونفذت تفجيراً في أحد أحيائها الشرقيَّة.
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وخلال مساء السبت، عمدت قوة من الجيش الإسرائيلي على إطلاق رشقات نارية كثيفة باتجاه محيط بلدة كفرشوبا الجنوبية.
 
كذلك، ألقت طائرات إسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء بلدة الناقورة لجهة البحر.
 
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