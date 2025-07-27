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لبنان

وزير الداخلية يسعى والقرار في مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2025 | 01:30
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يسعى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يسعى جاهداً لتعيين رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ"هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" من خلال آلية ترفع الأسماء الى مجلس الوزراء في الأسبوعين المقبلين على أبعد حد.
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ويقول مصدر في وزارة الداخلية إن محاولات تجري للسعي الى ضم أحد الموظفين، وهو كفوء ونزيه الى الاسماء المقترحة وفق  الآلية لهذا المنصب لما له من معرفة واسعة في شؤون وقوانين إدارة السير.
 
المصدر ختم أن الوزارة سوف تبقي على العميد الموجود حالياً في مركزه، أي رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد نزيه قبرصلي، وسيكون التعاون أساسياً من أجل إعادة سير العمل كما كان قبل الأزمة في هيئة إدارة السير مع مطلع العام الجديد.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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