وزير الداخلية يسعى والقرار في مجلس الوزراء

يسعى والبلديات يسعى جاهداً لتعيين رئيس مجلس الادارة لـ"هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" من خلال آلية ترفع الأسماء الى في الأسبوعين المقبلين على أبعد حد.

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ويقول مصدر في إن محاولات تجري للسعي الى ضم أحد الموظفين، وهو كفوء ونزيه الى الاسماء المقترحة وفق الآلية لهذا المنصب لما له من معرفة واسعة في شؤون وقوانين إدارة السير.

المصدر ختم أن الوزارة سوف تبقي على العميد الموجود حالياً في مركزه، أي رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد ، وسيكون التعاون أساسياً من أجل إعادة سير العمل كما كان قبل الأزمة في هيئة إدارة السير مع مطلع العام الجديد.