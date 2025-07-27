مليون وافد إلى لبنان.. هذا ما تكشفه الأرقام

تشهد الحركة السياحية تحسناً ملحوظاً انعكس على حركة مطار التي تزداد يومياً من حيث عدد الرحلات أو عدد الوافدين إلى .

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وتُشير آخر الإحصاءات إلى أنه تصل يومياً إلى مطار الدولي ما بين 100 إلى 105 رحلات، كما أنَّ عدد الوافدين يتراوح ما بين 17 و18 ألف شخص يومياً.

كذلك، فقد سُجل وصول نحو مليون وافد خلال شهري حزيران وتموز.

واستقبل مطار بيروت بحسب الأرقام، أكثر من 337 ألف وافد في شهر حزيران وحده، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 500 ألف وافد نهاية شهر الحالي ليصل إجمالي عدد الوافدين إلى لبنان ما يُقارب المليون وافد.

ومن المتوقع ان تستمر هذه الحركة على وتيرتها لغاية منتصف آب المقبل في حال استمر الاستقرار الأمني على ما هو عليه حالياً، علماً أنَّ معظم الوافدين هم من المغتربين اللبنانيين لاسيما من دول الخليج وأستراليا وكندا وأميركا، وقد قرر عدد كبير منهم قرر تمضية عطلته الصيفية في لبنان لأنه لم يتمكن من ذلك الصيف الماضي بسبب الحرب .

أما في ما يتعلّق بالسيّاح الأجانب، فعلى الرغم من قرار عدد من الدول الخليجية رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، يُلاحظ ان نسبة السيّاح الخليجيين خجولة جداً، ويبقى عدد السيّاح والمصريين والأردنيين هو الأكبر، في حين ان نسبة السيّاح شبه معدومة.