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لبنان

بالصور.. حادث مروّع على أوتوستراد البترون!

Lebanon 24
27-07-2025 | 02:29
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وقع حادث سير مروّع، فجر اليوم الأحد، على أوتوستراد البترون باتجاه طرابلس، بعد انحراف سيارة عن مسارها، ما أدى إلى انقلابها إلى القاطع الآخر من الطريق باتجاه بيروت.
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وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح، وقد عُرف من بين الضحايا شبّان من عائلات: درويش، مصري، وعبد اللطيف، من سكان جبل محسن والبداوي.
 
وقد تولّت فرق الصليب الأحمر اللبناني نقل القتيل وإسعاف الجرحى إلى إحدى المستشفيات القريبة.
 
 
 
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