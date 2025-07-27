بالصور.. حادث مروّع على أوتوستراد البترون!

وقع حادث سير مروّع، فجر اليوم الأحد، على أوتوستراد باتجاه ، بعد انحراف سيارة عن مسارها، ما أدى إلى انقلابها إلى القاطع الآخر من الطريق باتجاه .

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وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح، وقد عُرف من بين الضحايا شبّان من عائلات: ، ، وعبد ، من سكان والبداوي.

وقد تولّت فرق اللبناني نقل القتيل وإسعاف الجرحى إلى إحدى المستشفيات القريبة.