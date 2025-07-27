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لبنان

وهاب لجنبلاط: "يا رجل استرنا"!

Lebanon 24
27-07-2025 | 02:36
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كتبَ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "يا أستاذ وليد اليوم نحن بحاجة لوحدة الصف والكلمة كي تمر العاصفة. بالله عليك كيف تسمح لنفسك بإتهام أهل السويداء بالمجازر ضد البدو وأنت شاهدت ما حصل بأهلنا ؟. هل إرسل لك الجرائم الموثقة.. يا رجل استرنا".
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