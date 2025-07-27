وهاب لجنبلاط: "يا رجل استرنا"!

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كتبَ "التوحيد العربي" الوزير السابق عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "يا أستاذ وليد اليوم نحن بحاجة لوحدة الصف والكلمة كي تمر . بالله عليك كيف تسمح لنفسك بإتهام أهل بالمجازر ضد البدو وأنت شاهدت ما حصل بأهلنا ؟. هل إرسل لك الجرائم الموثقة.. يا رجل استرنا".