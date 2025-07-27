بالفيديو.. الظهور الأخير لزياد الرحباني قبل وفاته!

نشرت الإعلاميّة عبر حسابها على منصة " "، مقطع مصور قالت إنه يوثق "الظهور الأخير للفنان الراحل قبل وفاته"، أمس السبت.

وظهر في الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص، فيما أشير إلى أن الفيديو تم التقاطه أواخر العام 2024، أي قبل أشهر قليلة.