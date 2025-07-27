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لبنان

بالفيديو.. الظهور الأخير لزياد الرحباني قبل وفاته!

Lebanon 24
27-07-2025 | 03:04
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نشرت الإعلاميّة نضال الأحمدية عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، مقطع مصور قالت إنه يوثق "الظهور الأخير للفنان الراحل زياد الرحباني قبل وفاته"، أمس السبت.
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وظهر الرحباني في الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص، فيما أشير إلى أن الفيديو تم التقاطه أواخر العام 2024، أي قبل أشهر قليلة.
 
 
 
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