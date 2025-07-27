هذا جديد شركة "ألفا"

عُلم أن خطّة توسعة شبكة "ألفا" التي باشرت بها الشركة قبل فترة، تسير بطريقة سلسة وضمن المرسوم له.

وذكرت المعلومات أنه تم حتى بداية شهر الجاري، إنجاز قسمٍ كبير من مشروع التوسعة لعام 2025، والذي يشملُ المناطق التي بحاجة إلى تعزيز التغطية حسب التقييم الذي تقوم به الشركة دورياً.

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ووفقاً للمصادر، فقد جرى تجهيز 22 محطّة جديدة وُضعت قيد العمل والتشغيل، وهي تمدّ الخدمة لـ110 آلاف مُشترك في كل .

وانعكست تحسينات الشبكة بشكل مباشر على تجربة المشتركين، فيما تستمر الشركة بتنفيذ المشروع وفق المراحل المُخطط لها.