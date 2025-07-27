Advertisement

لبنان

جورج عبدالله.. مشروع سياسيّ "مرتقب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-07-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1397088-638892081530453915.jpg
Doc-P-1397088-638892081530453915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكّلت عودة اللبناني جورج عبدالله إلى لبنان، الجمعة، بعد 40 عاماً امضاها  في السجون الفرنسية، "بارقة أملٍ" لجهات حزبية عديدة واجهت غياباً وتغييباً في الوقت نفسه على الساحة السياسية.
Advertisement
 
وتقول مصادر سياسية إنَّ عودة عبدالله ساهمت في إنعاش أنفاس الحزب "الشيوعي اللبناني" الذي يُعتبر من أبرز المواكبين لقضيته، مشيرة إلى أن عبدالله قد يخوض لاحقاً مشروعاً سياسياً ونيابياً بوصفه حالة وطنية لدى شرائح كثيرة لا سيما عند "اليساريين".
 
واعتبرت المصادر أنَّ دخول عبدالله إلى الندوة البرلمانية ، في حال حصل، سيمثل انخراطاً فعلياً لـ"الشيوعي" بعد سنواتٍ شهدت عدم قدرة على تثبيت وجود نيابي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: إسرائيل "تأسف" لقرار القضاء الفرنسي الإفراج عن جورج عبدالله
lebanon 24
27/07/2025 13:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا بين جورج عبدالله وزياد الرحباني؟
lebanon 24
27/07/2025 13:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج عبدالله من المطار: إسرائيل تعيش آخر فصول نفوذها ويجب على المقاومة وفلسطين الإستمرار
lebanon 24
27/07/2025 13:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ جورج عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
lebanon 24
27/07/2025 13:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2025-07-27
06:00 | 2025-07-27
05:52 | 2025-07-27
05:44 | 2025-07-27
05:36 | 2025-07-27
05:35 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24