جورج عبدالله.. مشروع سياسيّ "مرتقب"

شكّلت عودة عبدالله إلى ، الجمعة، بعد 40 عاماً امضاها في السجون ، "بارقة أملٍ" لجهات حزبية عديدة واجهت غياباً وتغييباً في الوقت نفسه على الساحة السياسية.

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وتقول مصادر سياسية إنَّ عودة عبدالله ساهمت في إنعاش أنفاس الحزب "الشيوعي اللبناني" الذي يُعتبر من أبرز المواكبين لقضيته، مشيرة إلى أن عبدالله قد يخوض لاحقاً مشروعاً سياسياً ونيابياً بوصفه حالة وطنية لدى شرائح كثيرة لا سيما عند "اليساريين".

واعتبرت المصادر أنَّ دخول عبدالله إلى ، في حال حصل، سيمثل انخراطاً فعلياً لـ"الشيوعي" بعد سنواتٍ شهدت عدم قدرة على تثبيت وجود نيابي.