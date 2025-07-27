شخص واحد رافق زياد الرحباني حتى النهاية.. من هو؟

رحل الموسيقار والفنان اللبناني الكبير ، أمس السبت عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد مروره بأزمة صحية طويلة.

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ورحل زياد في عزلة شبه تامة، حيث ابتعد في الفترة الأخيرة عن محيطه من أصدقاء وأقارب ومعارف، بينما ظل معه مساعده الذي يُدعى أحمد، ورافقه في اللحظات الأخيرة من حياته.