ميشال عون: مؤلم رحيلك يا زياد

كتب رئيس الجمهورية السابق عبر حسابه على منصة "إكس": "مؤلم رحيلك يا زياد، مؤلم رحيلك ايها المبدع الذي جعلت من معاناتنا ضحكة، ومن واقعنا المر مسرحاً تردّدت في أرجائه صدى ضحكات اللبنانيين تجابه قساوة الحقيقة، ودخلت لغته الذاكرة الجماعية لتصبح أمثالاً شعبية تصلح لكل زمان".

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وأضاف: "سيفتقدك يا ابن الإبداع وابن ، سيفتقدك مسرحنا وموسيقانا وتراتيلنا... نرفع صلاتنا الى القائم من الموت ان يحتضنك برحمته، ويمنح العزاء لعائلتك ولكل من أحبك، ويمسح دموع فيروزنا "الأم الحزينة" ويعزّيها".