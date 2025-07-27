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لبنان

ميشال عون: مؤلم رحيلك يا زياد

Lebanon 24
27-07-2025 | 04:35
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كتب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عبر حسابه على منصة "إكس": "مؤلم رحيلك يا زياد، مؤلم رحيلك ايها المبدع الذي جعلت من معاناتنا ضحكة، ومن واقعنا المر مسرحاً تردّدت في أرجائه صدى ضحكات اللبنانيين تجابه قساوة الحقيقة، ودخلت لغته الذاكرة الجماعية لتصبح أمثالاً شعبية تصلح لكل زمان".
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وأضاف: "سيفتقدك لبنان يا ابن الإبداع الرحباني وابن فيروز، سيفتقدك مسرحنا وموسيقانا وتراتيلنا... نرفع صلاتنا الى المسيح القائم من الموت ان يحتضنك برحمته، ويمنح العزاء لعائلتك ولكل من أحبك، ويمسح  دموع فيروزنا "الأم الحزينة" ويعزّيها".
 
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